Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bonn und der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis: Ermittlungsgruppe überführt Räuberbande

Siegburg (ots)

Am 15.01.2020 wurde in den frühen Morgenstunden eine Tankstelle in Troisdorf-Spich von zwei maskierten und bewaffneten Tätern überfallen. Sie erbeuteten unter anderem einen dreistelligen Geldbetrag (siehe: www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4492445). Durch die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis wurden Spuren gesichert und Zeugen vernommen. Die Ermittler kamen einer Gruppe von Männern auf die Spur, die möglicherweise für die Tat in Troisdorf, aber auch für zahlreiche weitere Raubüberfälle auf Tankstellen und Spielhallen in der Region verantwortlich sein könnten. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn wurde im Kriminalkommissariat 3 die Ermittlungsgruppe "Weiß" gebildet. Der Name leitet sich von einem verdächtigen weißen Fahrzeug ab, das im Zusammenhang mit der Tat in Troisdorf gesehen worden war. Die mehrköpfige Ermittlergruppe führte die Erkenntnisse der polizeilich bekannten Raubstraftaten in Köln, Leverkusen, Remscheid, Bedburg, Königswinter und Mechernich zusammen und konnte den dringenden Tatverdacht begründen, dass fünf männliche Täter und eine weibliche Mittäterin in wechselnder Tatbeteiligung für die Raubserie verantwortlich sind. Ihnen wurde auch der Raubüberfall auf die Oil-Tankstelle in Hennef vom 08.02.2020 zugerechnet (siehe: www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4516296). Die Männer im Alter von 21 bis 29 Jahren aus Köln und Troisdorf wurden aufgrund beantragter Haftbefehle wegen schweren Raubes an ihren Wohn- bzw. Aufenthaltsorten festgenommen und befinden sich in Justizvollzugsanstalten. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen und Fahrzeuge der Tätergruppe wurden umfangreiche Spuren und Beweismittel gefunden und gesichert. Die Auswertung und weitere Ermittlungen dauern noch an. (Bi)

