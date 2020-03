Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher in Kindertagesstätte

Lohmar (ots)

Einen kleinen dreistelligen Geldbetrag erbeuteten Einbrecher bei ihrem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Hermann-Löns-Straße in Lohmar. Sie brachen während des letzten Wochenendes (07.03.2020 bis 09.03.2020) mehrere Türen auf, um in die Büroräume der KiTa, die sich im Gebäude der Gesamtschule Lohmar befinden, zu gelangen. Dort brachen sie die Spinde der Mitarbeiter auf. Ob daraus etwas fehlt, ist noch unklar. Im Büro der Kindergartenleitung fanden sie die Geldkassette und entnahmen, nachdem sie das Behältnis aufgebrochen hatten, ihre Beute. Wer hat etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet? Hinweise an die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

