Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Dentallabor

Sankt Augustin (ots)

Zwischen Freitagabend (07.03.2020) und Montagmorgen (09.03.2020) sind Unbekannte über ein rückwärtiges Fenster in die Büroräume eines Dentallabors an der Pleistalstraße in Sankt Augustin eingebrochen. Die Einbrecher brachen zahlreiche Büromöbel im Erd- und Obergeschoss auf. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei mobile Navigationsgeräte im Wert von mehreren hundert Euro und ein Press-Keramik-Brennofen. Der Press-Keramik-Ofen hat einen Wert von mehreren tausend Euro und wird vornehmlich im Bereich der Zahnmedizin und Zahntechnik verwendet. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu dem Einbruch machen können oder Personen, denen der spezielle Brennofen zum Kauf angeboten wurde. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

