POL-SU: Verkehrsunfall - Polizei sucht Unfallzeugen

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (09.03.2020) hat es in Sankt Augustin Niederpleis gegen 9:50 Uhr einen Verkehrsunfall zwischen zwei PKW Fahrern gegeben. Der 83-jährige Fahrer aus Sankt Augustin gab an, die Alte Heerstraße in Richtung Pleiser Dreieck befahren zu haben. Als er die Kreuzung Alte Heerstraße/Hauptstraße überquerte kollidierte er mit einer 67-jährigen Fahrerin aus Königswinter. Diese befuhr die Hauptstraße aus Richtung Hennef in Richtung Sankt Augustin Ort. Beide Fahrer haben angegeben, die Kreuzung bei Grünlicht überfahren zu haben.

Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, die Fahrerin wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321 entgegen.

