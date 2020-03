Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewaffneter überfällt Supermarkt

Hennef (ots)

Am Samstagabend (07.03.2020) gegen 19.35 Uhr betrat ein maskierter Täter einen Supermarkt am Sanddornweg in Hennef-Stoßdorf. Er bedrohte mit einer Pistole zunächst die Kunden der Bäckerei im Eingangsbereich des Marktes. Anschließend richtete er seine Waffe auf einen Angestellten des Lebensmittelmarktes und forderte die Herausgabe des Geldes aus den Registrierkassen. Der Mitarbeiter öffnete die Kassenschubladen und schüttete das Geld in einen schwarzen Rucksack, den der Täter mitgebracht hatte. Mit seiner Beute ging der circa 185 cm große Unbekannte aus dem Geschäft. Ein Zeuge, der auf dem Parkplatz des Geschäftes wartete, gab an, dass der Täter in Richtung der Königsberger Straße weggelaufen sei. Im nahegelegenen Rotdornweg war ein roter Kleinwagen mit Düsseldorfer Kennzeichen aufgefallen, der ungefähr zeitgleich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahn wegfuhr. Ob der Wagen im Zusammenhang mit der Tat steht, ist unklar. Erbeutet wurde ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag. Der Täter wird von den Augenzeugen als schwarz gekleideter Mann mit unauffälliger Statur beschrieben. Er war mit einer Sturmhaube maskiert. Er trug Sportbekleidung und auffallende helle Socken. Die Waffe war schwarz mit silberfarbenen Teilen. Der Räuber sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen die Angaben zum flüchtigen Täter oder zu dem verdächtigen PKW machen können. Hinweise unter 02241 541-3521. (Bi)

