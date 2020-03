Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall im Parkhaus

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag, dem 07.03.2020, kam es gegen Nachmittag in einem Sankt Augustiner Parkhaus in der Rathausallee zu einem Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussage befuhr eine 72-jährige PKW Fahrerin aus Holzlar die Zufahrt zum Parkhaus eines Einkaufzentrums. Aus bisher ungeklärter Ursache durchfuhr sie gegen 15:05 Uhr die geschlossene Schranke und touchierte einen geparkten PKW. Anschließend kollidierte der PKW der Fahrerin mit der Abfahrtsrampe. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 21.500 Euro geschätzt.

