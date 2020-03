Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndungserfolg

Siegburg (ots)

Der Unbekannte Mann, der am 10.08.2019 zwei 17-jährige Mädchen in Siegburg sexuell belästigt hatte, ist ermittelt. Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos durch die Polizei ( Pressemeldung vom 02.03.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4535381 ) stellte sich der Mann der Polizei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (Kü)

