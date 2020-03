Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: BMW Limousine gestohlen

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Montag, 02.03.2020, wurde vom Grundstück eines Einfamilienhauses an der Rheidter Straße in Niederkassel-Mondorf eine BMW-Limousine gestohlen. Der Wagen war über Nacht vor der Haustür abgestellt und am nächsten Morgen um 07:00 Uhr spurlos verschwunden. Der schwarze BMW 750 D xDrive hat einen Wert von rund 65000,- Euro und ist mit einem schlüssellosen Zugangssystem ausgestattet. Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug mit dem Kennzeichen SU-TK ###. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Troisdorf unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

