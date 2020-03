Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Lohmar (ots)

Am Samstagvormittag (29.02.2020) wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Lohmar gemeldet. Ein Rollerfahrer soll beim Abbiegen in den Mühlenweg gestürzt sein und sich verletzt haben. Beim Eintreffen der Beamten wurde der 62-jährige Mann bereits im Rettungswagen behandelt. Anhand der Unfallspuren war der 62-jährige Lohmarer mit einem Kleinkraftrad auf der Hauptstraße in Richtung Ortskern gefahren. An der Einmündung zum Mühlenweg wollte er nach links abbiegen und stürzte ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmer. Dabei zog er sich einige Schürfwunden zu. Ein entgegenkommender Autofahrer sah den gestürzten Rollerfahrer auf der Straße liegen, half ihm auf und brachte ihn mit dem Auto zur nahgelegenen Wohnanschrift. An der Anschrift wurde der Leichtverletzte vom Rettungsdienst behandelt. Bei der Schilderung des Sachverhaltes kam den Polizisten der Verdacht, dass der Lohmarer Alkohol konsumiert haben könnte. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sicher. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell