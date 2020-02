Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer bei LKW-Unfall schwer verletzt

Windeck (ots)

Am Freitag, 28.02.2020 gegen 08:45 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in Windeck, auf der Landstraße 333 nah der Ortschaft Distelhausen gemeldet. Ein Mercedes Sprinter (Paketlieferdienst) war von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinabgerutscht. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 30-jährige Hennefer war mit dem LKW als Zusteller von Windeck-Hurst in Richtung Distelhausen unterwegs. Das Fahrzeug geriet auf der leicht abschüssigen, winterglatten Fahrbahn außer Kontrolle und kam nach links von der Straße ab. Der Mercedes prallte gegen einen hölzernen Oberleitungsmast, der abknickte. Anschließend rutschte das Fahrzeug eine etwa 5 Meter tiefe Böschung hinab und kippte auf die linke Seite. Der 30-Jährige wurde von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Lkw befreit und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes Sprinter war erheblich beschädigt und musste aufwändig vom Fuß der Böschung geborgen werden. Der Sachschaden wird auf rund 40000,- Euro geschätzt.(Ri)

