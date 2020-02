Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb in Fußgängerzone festgehalten

Siegburg (ots)

Der Kaufhausdetektiv eines Drogeriemarktes an der Holzgasse in Siegburg beobachtet am Donnerstagnachmittag (27.02.2020) per Videoüberwachungsanlage einen 39-jährigen Mann aus Bergisch Gladbach, der zwei Parfümflakons im Wert von 190 Euro aus einem Regal nahm und in seiner Kleidung verschwinden ließ. Der mutmaßliche Ladendieb verließ das Geschäft und ging über die Holzgasse in Richtung der Zeithstraße. Der 34-jährige Ladendetektiv verfolgte den Tatverdächtigen zu Fuß und konnte ihn in Höhe einer Metzgerei einholen. Der 39-Jährige bemerkte seinen Verfolger und wollte weglaufen. Der Detektiv hielt ihn am Arm fest und es entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Verlauf der Tatverdächtige mehrfach mit der Faust in Richtung des Sicherheitsmannes schlug. Mittlerweile waren Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden und halfen dem Ladendetektiv den aggressiven Dieb zu Boden zu bringen und ihn dort zu fixieren. Als die alarmierte Polizei eintraf, lag der 39-Jährige auf der Erde und wurde vom Kaufhausdetektiv festgehalten. Der Festgenommene kam zunächst in ein Krankenhaus, da er angab an einer neurologischen Erkrankung zu leiden. Nach Abschluss der ärztlichen Untersuchungen und der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß, weil keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls dauern an. (Bi)

