Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Arbeitsmaschinen der Stadtwerke gestohlen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 26.02.2020, wurde ein Einsatzfahrzeug der Troisdorfer Stadtwerke aufgebrochen. Der gelbe Mercedes Sprinter war über Nacht in Troisdorf an der Moltkestraße geparkt. Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass die Hecktür aufgebrochen war. Aus dem Laderaum wurden professionelle Arbeitsmaschinen wie ein Bohrhammer, eine Elektrosäge, ein Winkelschleifer und ein Stromaggregat entwendet. Auch Kleinwerkzeuge wie Zange und Hammer fehlten. Der Beutewert beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell