Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Arbeitsmaschinen aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Troisdorf (ots)

Am 25.02.2020, zwischen 18:15 Uhr und 21:00 Uhr, wurde in Troisdorf an der Franziskastraße ein schwarzer Citroen Jumper aufgebrochen. Der Inhaber hatte das Fahrzeug am Straßenrand vor seinem Haus abgestellt. Ein Nachbar machte ihn darauf aufmerksam, dass eine Scheibe an der Hecktür eingeschlagen sei. Unbekannte Täter hatten den Kastenwagen aufgebrochen und hochwertige Arbeitsmaschinen gestohlen. Darunter drei Bohrmaschinen, ein Nagelschussgerät, einen Akkuschrauber und einen Baustaubsauger. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

