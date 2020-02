Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag, 25.02.2020 gegen 11:10 Uhr, war eine 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Sankt Augustin auf der Straße Am Kreuzeck in Richtung der Alte Heerstraße unterwegs. Sie rollte auf dem Linksabbiegerfahrstreifen in Richtung der Rotlicht zeigenden Ampel. Vom rechten Fahrbahnrand querte plötzlich ein 77-jähriger Radfahrer die Straße. Der Sankt Augustiner prallte gegen den Pkw der 82-Jährigen und stürzte. Der Radler wurde schwer verletzt und war nicht mehr ansprechbar. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Nach ärztlicher Erstbehandlung vor Ort musste der 77-Jährige mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Bonner Klinik gebracht werden. Einen Schutzhelm hatte er nicht getragen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle beidseitig gesperrt.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell