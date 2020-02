Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgänger greift Autofahrer an

Siegburg (ots)

Am Freitag (21.02.2020), kurz nach Mitternacht, wurde die Polizei zur Einmündung Bahnhofstraße/Neue Poststraße nach Siegburg gerufen. Dort soll ein Fußgänger einen Autofahrer angegriffen und verletzt haben. Nach Angaben von Zeugen befuhr ein 50-jähriger Siegburger mit seinem BMW die Neue Poststraße außerhalb der ausgeschilderten Fußgängerzone mit Schrittgeschwindigkeit in Richtung der Bahnhofstraße. Kurz vor der Einmündung passierte er mit dem Wagen einen 58-jährigen Fußgänger aus Siegburg. Dieser schlug mit der Faust gegen den rollenden BMW und riss die Fahrertür auf. Anschließend prügelte er auf den 50-jährigen Autofahrer ein, der eine Platzwunde im Gesicht davontrug. Der Autofahrer brachte den Wagen zum Stillstand und wollte aussteigen, um sich zur Wehr zu setzen. Der 58-jährige Angreifer schlug aber mehrfach die Fahrzeugtür zu und verletzte den Fahrer so am Bein. Ein Passant griff ein, zog den 58-Jährigen vom Auto weg und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der stark alkoholisierte Angreifer war nicht in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entnommen. Anschließend wurde er nach Hause entlassen. Warum er aggressiv auf den Autofahrer losgegangen war, ist derzeit noch unklar. Ob das Fahrzeug beschädigt wurde, konnten die Beamten aufgrund der Dunkelheit nicht abschließend feststellen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell