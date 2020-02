Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter schlägt auf Kneipengast ein

Siegburg (ots)

Im Rahmen einer Karnevalsfeier in einer Gaststätte an der Johannesstraße in Siegburg kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Ein 33-jähriger aus Siegburg schlug nach Zeugenangaben unvermittelt und ohne vorherige Kommunikation auf einen 51-jährigen Hennefer ein. Der Wirt und andere Gäste griffen sofort ein und drängten den deutlich alkoholisierten 33-Jährigen nach draußen auf die Straße. Der Tatverdächtige beruhigte sich nicht und wollte immer wieder zurück in das Lokal. Dies wurde von den anwesenden Gästen unterbunden, sodass sich vor der Gaststätte ein Handgemenge entwickelte. Die hinzugerufene Polizei beruhigte die Situation und nahm den 33-Jährigen in Polizeigewahrsam. Ein Alkoholtest ergab bei dem Siegburger einen Wert von mehr als 2 Promille. Er blieb nach ärztlicher Begutachtung zur Ausnüchterung über Nacht in der Zelle. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Körperverletzung wurde eingeleitet. (Bi)

