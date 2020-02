Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: In einer Rechtskurve die Kontrolle verloren

Much (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsstück zwischen der Bundesstraße 56 (B56) und der Landstraße 189 (L189) in Höhe der Ortslage Much-Huven am Donnerstagabend (20.02.2020) ist ein 52-jähriger Mann aus Lohmar schwer verletzt worden. Der Fahrer war gegen 19.30 Uhr mit einem Mercedes-Kompaktwagen auf der Verbindungsstrecke von der L189 kommend in Richtung der B56 unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal gegen einen Baum. Dabei zog sich der Lohmarer schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der neuwertige Mercedes wurde erheblich beschädigt und musst abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Während der Bergung des Fahrzeuges kam es zur kurzfristigen Sperrung des Verbindungsweges. (Bi)

