Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher von Polizei gestört und geflüchtet

Lohmar (ots)

Rhein-Sieg-Sicher: In der Nacht zu Mittwoch (19.02.2020) bestreiften Polizisten der Wache Siegburg gegen 01.30 Uhr ein Tankstellengelände in Lohmar-Wahlscheid. Dort hatte man in der vergangenen Woche versucht einzubrechen. Die Beamten ließen den Streifenwagen an der Bundesstraße 484 stehen und begaben sich zu Fuß auf das Gelände. Von der Tankstellenrückseite, die an ein Waldstück grenzt, hörten sie verdächtige Geräusche. Mit Unterstützungskräften wurde das Gelände der Tankstelle umstellt. Die Täter hatten aber offenbar "Lunte gerochen" und waren vermutlich in Richtung des Hunelsweg geflohen. Die verdächtigen Geräusche stammten von dem Einbruchsversuch der unbekannten Täter. Mit einem Gegenstand, vermutlich einer Schaufel, hatten sie ein Loch in die Aluminiumfassade der Tankstelle geschlagen und versuchten so in den Verkaufsraum zu gelangen. Bevor sie jedoch ein ausreichend großes Loch zum Reinklettern geschaffen hatten, wurde sie offensichtlich von der Polizeistreife gestört. Sind im Bereich Lohmar-Hausen verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet worden? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3121. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell