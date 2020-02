Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei bittet um Mithilfe bei Vermisstensuche

Siegburg (ots)

Bereits seit Mitte Januar 2020 ist der Aufenthaltsort des 34-jährigen Mohamed Bakir H. unbekannt. Der aus Syrien stammende Mann lebte zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft in Siegburg und stand unter amtlicher Betreuung. Der circa 170cm große und schlanke Mohamed Bakir H. hat in Deutschland, außer einem Verwandten im niederrheinischen Kamp-Lintfort, keine weiteren bekannten Bezugspersonen. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung schließt die Polizei nicht aus, dass der 34-Jährige sich selbst gefährdet. Die Polizei bittet mit Fotos um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Vermissten. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. Ein Bild des Vermissten finden Sie unter http://url.nrw/SU2020-6 (Bi)

