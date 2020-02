Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am 17.02.2020 um 08:40 Uhr war ein 43-jähriger Troisdorfer mit einem Lieferfahrzeug der Post auf der Bonner Straße in Sankt Augustin in Richtung Bonn unterwegs. Es herrschte reger, stockender Verkehr. Der 43-Jährige wollte von der Bonner Straße nach links in die Wehrfeldstraße abbiegen und hatte offenbar nicht bemerkt, dass der vorausfahrende VW Caddy verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Troisdorfer fuhr auf das Heck des VW auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Caddy, ein 55-jähriger Hennefer, schwer verletzt. Er musste im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wir auf mehr als 10000,- Euro geschätzt. Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt. Der Verkehr musste abgeleitet werden.(Ri)

