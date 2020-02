Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raub in Schuhgeschäft scheitert

Hennef (ots)

Am Montag, 17.02.2020 gegen 15:30 Uhr betrat ein Unbekannter ein Schuhgeschäft an der Frankfurter Straße in Hennef. Der Mann ging auf die allein anwesende Angestellte zu, bedrohte sie mit einer Pistole und forderte Bargeld in akzentfreiem Deutsch. Die 56-jährige Mitarbeiterin verweigerte die Herausgabe von Geld und lief stattdessen hinaus auf die Straße, wo sie lautstark um Hilfe rief. Der Täter flüchtete ohne Beute aus dem Schuhladen und rannte in Richtung der nahe gelegenen Einmündung Alte Ladestraße. Die Angestellte alarmierte die Polizei, sie sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen einleitete. Er wird als 25 bis 28 Jahre alter Mann mit schlanker Statur beschrieben. Er trug ein schwarzes Kapuzensweatshirt sowie eine dunkle Hose. Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen. Als er sich auf der Flucht die Kapuze vom Kopf zog, konnten Zeugen kurze, blonde, gelockte Haare erkennen. Die polizeiliche Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hennef unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

