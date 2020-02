Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrt unter Drogeneinfluss und Verstoß gegen das Waffengesetz

Sankt Augustin (ots)

Rhein-Sieg-Sicher: Für Aufregung sorgte gestern (17.02.2020) gegen 12.30 Uhr ein 20-Jähriger aus Sankt Augustin im Akazienweg. Der junge Mann war mit einem Auto vorgefahren und hatte einen Bekannten in den Wagen einsteigen lassen. Im Fahrzeug hantierte der 20-Jährige mit einer täuschend echt aussehenden Maschinenpistole herum. Ein Anwohner beobachtete den Umgang mit der mutmaßlichen Schusswaffe und verständigte die Polizei. Bevor der erste Streifenwagen eintraf, war der 20-Jährige mit seinem Auto in Richtung Sankt Augustin-Meindorf davongefahren. Aufgrund eines Kennzeichenfragmentes und der Befragung weiterer Zeugen konnte der 20-jährige Sankt Augustiner identifiziert werden. Im Bereich der Gesamtschule Menden wurde der junge Mann von Polizeikräften gestellt. Im Fahrzeug fanden die Beamten die Maschinenpistole, die sich bei näherer Betrachtung als Softair-Pistole herausstellte. Der einer echten, existenten Waffe naturgetreu nachempfundene Nachbau wurde von der Polizei sichergestellt. Es wird nun geprüft, ob die elektrische Softair-Maschinenpistole aufgrund ihrer Beschaffenheit unter das Waffengesetz fällt und möglicherweise ein Waffenschein zum Führen in der Öffentlichkeit erforderlich war. Neben dem vermutlichen Verstoß gegen das Waffengesetz, droht dem 20-Jährigen aber ein weiteres Strafverfahren. Ein Drogentest brachte ans Tageslicht, dass er unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Über den gesamten Sachverhalt wurde die Führerscheinbehörde in Kenntnis gesetzt, die selbständige Ermittlungen über die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen anstellt. (Bi)

