POL-SU: Falscher Polizist bestiehlt Autofahrer

Lohmar (ots)

Am Samstag, 15.02.2020 gegen 12:30 Uhr, war ein 43-jähriger Fahrer aus Ungarn in einem Opel-Kastenwagen mit Anhänger auf der BAB 3 von Frankfurt in Richtung Köln unterwegs. Wie er später zur Anzeige gab, sei kurz vor der Anschlussstelle Lohmar-Nord ein dunkelblauer VW-Passat neben ihm gefahren. Der Beifahrer im Passat hielt eine Art Polizeidienstausweis an die Scheibe und gestikulierte, der 43-Jährige solle ihm folgen. Der Fahrer des Passat lotste den Ungarn dann auf den Parkplatz eines Pflanzenhandels in Lohmar-Donrath. Dort ließ sich der angebliche Zivilpolizist Geldbörse und Ausweispapiere sowie das Smartphone aushändigen. Er gab vor, eine Drogenkontrolle durchzuführen. Schließlich nahm der Fremde einen vierstelligen Eurobetrag aus der Geldbörse und die falschen Polizisten fuhren in unbekannte Richtung davon. Eine Personenbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben. Er erinnerte sich lediglich, dass der Passat ein Kölner Kennzeichen hatte. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

