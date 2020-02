Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raub in Hennefer Modegeschäft

Hennef (ots)

Am Mittwoch, 12.02.2020 gegen 12:55 Uhr, betrat ein Unbekannter ein Modegeschäft am Adenauerplatz in Hennef. Er bedrohte die allein anwesende Verkäuferin mit einer schwarzen Pistole und verlangte die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Die Mitarbeiterin übergab ihm den dreistelligen Betrag, worauf der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug einen schwarzen Parka, dessen Kapuze er in das Gesicht gezogen hatte sowie eine schwarze Hose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Hennef unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

