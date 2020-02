Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen - Ursache noch unklar

Much (ots)

Nach dem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens am 11.02.2020 in Much Esinghausen hat die Kripo mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Von dem Brand waren mehrere Wirtschaftsgebäude betroffen. Landwirtschaftliche Maschinen und Lagerräume sind zerstört worden. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Das Wohngebäude wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, bleibt aber bewohnbar. Tierstallungen waren nicht betroffen. Nach den ersten Untersuchungen der Brandermittler gibt es noch keinen Hinweis auf die Brandursache. Zu den folgenden Ermittlungen soll ein Brandsachverständiger hinzugezogen werden.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell