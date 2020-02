Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sturmtief überführt Alkoholsünder

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Sonntagabend (09.02.2020) gegen 20.40 Uhr war ein 61-jähriger Autofahrer aus Neunkirchen-Seelscheid auf der Bundesstraße 56 (B56) in Höhe der Ortslage Pohlhausen unterwegs. Er fuhr mit seinem Audi von Siegburg in Richtung Seelscheid. Unmittelbar hinter der Einmündung von der B56 auf die Bundesstraße 507 (B507) stürzte aufgrund einer Sturmböe ein Laubbaum von links quer über die Fahrbahn. Der Audi-Kombi wurde im Vorbeifahren von der Krone leicht erfasst und der 61-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen eine Böschung neben der Straße. Dabei wurde er leicht verletzt. Sein 17-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der verletzte Neunkirchen-Seelscheider wurde vor Ort ärztlich versorgt. Während der Bergungsmaßnahmen des Fahrzeuges bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 61-Jährigen und führten einen Alkotest durch. Das Testgerät zeigte einen Wert von circa 0,7 Promille an. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 61-Jährigen wurde zunächst sichergestellt. Die Gefahrenstelle durch den umgestürzten Baum, der die gesamte B56 blockierte, konnte durch die alarmierte Feuerwehr beseitigt werden. (Bi)

