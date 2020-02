Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw prallt gegen Baum - Zwei Verletzte

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 09.02.2020 gegen 01:00 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 507 zwischen Neunkirchen-Seelscheid Bruchhausen und Neunkirchen Ort gemeldet. Der 20-jährige Fahrer eines BMW war mit mehreren Mitfahrern auf der Bundesstraße von Polhausen in Richtung Neunkirchen-Seelscheid Ort gefahren und hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der angrenzenden Böschung frontal gegen einen Baum. Der 20-jährige Niederkasseler als Fahrer und eine 17-jährige Niederkasselerin auf dem Rücksitz wurden bei dem Unfall verletzt. Per Rettungswagen kamen sie in umliegende Krankenhäuser. Die anderen Mitfahrer, ein 19-Jähriger und ein 15-Jähriger aus Niederkassel, blieben unverletzt. Der BMW 330 CI musste mit massiven Beschädigungen geborgen und abtransportiert werden. Der Baum wurde durch die Wucht des Aufpralls gespalten.(Ri)

