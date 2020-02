Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vermisste 13-jährige Siegburgerin angetroffen

Siegburg (ots)

Die Polizei hat die vermisste 13-jährige Emely B. aus Siegburg gefunden. Nach einem Hinweis konnte sie in der Wohnung von Bekannten in Sankt Augustin wohlbehalten angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit eingestellt. Das zuständige Jugendamt ist bereits mit dem Fall befasst.(Ri)

