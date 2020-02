Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am Vormittag des 05.02.2020 fuhr ein 14-jähriger Schüler aus Sankt Augustin mit seinem Rad zum Unterricht an der Gesamtschule Menden. Er stellte sein Rad an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 12:00 Uhr zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Er fand nur noch das aufgebrochene Schloss. Der Jugendliche informierte seine Eltern, die später das Rad in einem online-Anzeigenportal fanden, wo es zum Kauf angeboten wurde. Die Familie täuschte Kaufinteresse vor und vereinbarte einen Treffpunkt mit dem Verkäufer an der Mittelstraße in Sankt Augustin. Mit dem Rad erschien dort ein 17-Jähriger aus Sankt Augustin. Er wurde vom Vater des bestohlenen Jungen festgehalten, bis die zwischenzeitlich alarmierte Polizei eintraf. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Richter erließ einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Jugendlichen, wo die Polizei ein weiteres gestohlenes Fahrrad fand, das ebenfalls sichergestellt wurde. Die Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls und Hehlerei dauern an.(Ri)

