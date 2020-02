Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 04.02.2020, brachen Unbekannte den weißen Citroen-Kastenwagen eines Zimmermannsbetriebes an der Landgrafenstraße in Troisdorf-Oberlar auf. Von der Ladefläche entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und hochwertige Elektromaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Der Handwerker fand den Citroen-Jumper am frühen Morgen mit aufgebrochener Hecktür vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

