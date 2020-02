Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte bei Unfall mit E-Bike

Hennef (ots)

Rettungsdienst und Polizei wurden am Dienstag, 04.02.2020 gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hennef an der Straße Im Marienfried gerufen. Nach dem Zusammenstoß eines Kindes mit einer E-Bikerin gab es zwei Verletzte. Nach den Unfallschilderungen hatte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer sein Auto am rechten Fahrbahnrand geparkt. Eine 12-Jährige auf dem Rücksitz, die der Fahrer heimbringen wollte, öffnete die zur Straße hin gelegene Autotür und lief los, um die Fahrbahn zu überqueren. Dabei achtete das Mädchen laut Zeugen nicht auf den Querverkehr und prallte gegen eine E-Bike Fahrerin, die in diesem Augenblick den Pkw passierte. Die 52-jährige Henneferin und das Kind kamen zu Fall und verletzten sich augenscheinlich leicht. Beide wurden in Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.(Ri)

