POL-SU: 68-jähriger Hennefer vermisst

Vermutlich seit dem 01.02.2020 wird der 68-jährige Norbert N. aus Hennef vermisst. Der allein lebende Rentner hat Abschiedsbriefe hinterlassen, die auf seinen geplanten Suizid hindeuten. Bisherige Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen der Kripo verliefen ohne Erfolg. Am heutigen Vormittag (04.02.2020) wurde das Fahrrad des Vermissten am Grillplatz/Spielplatz an der Seligenthaler Straße verlassen aufgefunden. Die Absuche des Gebietes mit einem Polizeihubschrauber verlief ohne Ergebnis. Mit einem Foto des Vermissten bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe: "Wer hat Norbert F. seit dem 01.02.2020 gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen geben?" Hinweise werden unter Polizeiruf 110 aufgenommen.(Ri)

