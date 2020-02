Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher haben es auf Spielautomaten abgesehen

Siegburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 31.01.2020 und Montag, 03.02.2020, brachen unbekannte Täter in ein Cafe an der Luisenstraße in Siegburg ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür des Lokals gegenüber der Einmündung der Gottliebstraße auf und gingen offenbar gezielt die Spielautomaten an. Sechs Geräte wurden aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Die Beutesumme wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

