Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Pkw in Graben geschleudert

Hennef (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am 03.02.2020 gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hennef, Oberaueler Straße, gerufen. Eine 83-jährige Henneferin war in ihrem Renault Clio von Lauthausen in Richtung Auel gefahren und hatte offenbar in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in den Straßengraben gerutscht und auf die Seite gekippt. Die Fahrerin musste von den Einsatzkräften aus dem Auto befreit werden, war aber äußerlich unverletzt. Sie wurde nach Untersuchung durch einen Notarzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An das Unfallgeschehen selbst konnte sich die 83-Jährige nicht mehr erinnern. Der Pkw wurde mit erheblichen Schäden geborgen und abtransportiert.(Ri)

