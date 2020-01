Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruchversuch mit Sylvesterböller

Much (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 29.01.2020, versuchten Unbekannte in einen Computerladen in Much, Hauptstraße, einzudringen. Die Täter hatten dazu einen Feuerwerkskörper in eine kleine Plastiktüte mit einigen Pappstiften (kleine Nägel) gesteckt, die Tüte mit Klebeband am Knauf der gläsernen Haupteingangstür befestigt und den Böller gezündet. An dem Geschäft, welches gegenüber der Einmündung zur Talstraße liegt, entstand keinerlei Schaden. Die Polizei prüft, ob ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vorliegt und ermittelt wegen versuchten Einbruchs. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3421 entgegen.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell