Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sturz mit Pedelec im Kreisverkehr

Eitorf (ots)

Am Montag, 27.01.2020 gegen 10:45 Uhr war eine 48-jährige Eitorferin mit ihrem Pedelec auf der Siegstraße in Eitorf in Richtung des Kreisverkehrs Im Auel unterwegs. Die Radlerin wollte den Kreisverkehr geradeaus überqueren. Während sie sich im Kreisverkehr befand, fuhr von rechts ein Pkw in den Kreisel ein und missachtete ihre Vorfahrt. Die Eitorferin musste so stark bremsen, dass sie stürzte und sich verletzte. Die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die 48-Jährige wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Von dem beteiligten Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Kombi mit SU-Kennzeichen handelt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 02241 541-3421 bei der Polizei zu melden.(Ri)

