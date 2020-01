Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nachttischschublade im Seniorenheim aufgebrochen

Troisdorf (ots)

Bereits am letzten Freitag (24.01.2020) wurde aus der abgeschlossenen Schublade eines 92-jährigen Bewohners eines Seniorenheims an der Asselbachstraße in Troisdorf ein kleiner dreistelliger Geldbetrag entwendet. Der Geschädigte war gegen 18.00 Uhr zum Abendessen gegangen und eine Stunde später in sein Zimmer im Erdgeschoß der Wohnanlage zurückgekehrt. Er stellte fest, dass die Schublade seines Nachttisches mit einem Hebelwerkzeug ausgebrochen worden war und mehrere Geldscheine aus seiner Geldbörse fehlten. Hat zur Tatzeit jemand fremde oder verdächtige Personen in dem Seniorenwohnheim bemerkt? Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221. (Bi)

