Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kaugummiautomat in Siegburg gesprengt

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

Am 25.01.2020 wurde die Polizei um 16:18 Uhr darüber informiert, dass ein Kaugummiautomat in der Jägerstraße in Höhe der Hausnummer 96 von drei männlichen Personen gesprengt worden sei. Das Gerät wurde erheblich beschädigt. Der Kaugummiautomat wurde von drei männlichen Personen auf noch unbekannte Weise gesprengt. Danach flüchteten die Verdächtigen fußläufig in Richtung der Barbarastraße. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte an der Bushaltestelle drei Personen, die auf die Beschreibung der Zeugen passten. Als diese die Polizisten sahen, ergriffen sie die Flucht. Ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren aus Troisdorf wurde wenig später von einem Polizisten bei der Nacheile im Kiefernweg gefasst. Anschließend wurde der Nahbereich des Tatorts nach den zwei weiteren Tatverdächtigen abgesucht; jedoch ohne Erfolg. Der 15-jährige Troisdorfer wurde am Abend an seine Eltern übergeben. Der Automat wurde zur spurentechnischen Untersuchung sichergestellt. Bei der Tat handelt es sich um einen besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(RR)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell