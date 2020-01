Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker

Siegburg (ots)

Am 24.01.2020 erstattete eine 85-jährige Siegburgerin Anzeige gegen mutmaßliche Trickdiebe. Vermutlich am 16.01.2020, hatte ein Unbekannter zur Mittagszeit an ihrer Tür in der Tönnisbergstraße geklingelt und sich als Installateur ausgegeben. Der Mann wollte den Wasserdruck im Bad prüfen und wurde von der Bewohnerin eingelassen. Während sich der angebliche Wasserwerker an den Anschlüssen zu schaffen machte, muss sich ein Mittäter unbemerkt durch die offene Wohnungstür geschlichen haben und im Obergeschoss nach Wertsachen gesucht haben. Er fand in einem Schrank einen kleinen Möbeltresor, den er aus der Verschraubung brach. Es gelang ihm mit dem Tresor, der unter anderem ein Sparbuch und etwas Bargeld enthielt, die Wohnung wieder unbemerkt zu verlassen. Die 85-Jährige war Opfer von Trickdieben geworden. Der angebliche Installateur wird als etwa 35-jähriger Mann von 180 cm Größe und kräftiger Statur beschrieben. Er hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild und trug ein rot/weiß kariertes Hemd. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen. Solche Trickdiebe und -betrüger nutzen die Arglosigkeit vor allem älterer Menschen gerne aus und bestehlen oder betrügen sie in ihren eigenen Wohnungen. Erstes Ziel der Täter ist: Sie wollen eingelassen werden, damit sie mit dem Opfer allein sind. Dann brauchen sie keine Zeugen und keine Hilfe für das Opfer zu befürchten. Mit Ablenkungsmanövern und eingeschlichenen Mittätern gelingt es ihnen sogar in Anwesenheit des Opfers,dessen Wohnung zu durchstöbern.

Den Zugang zu den Wohnungen erschleichen sie sich so: Die Täter kommen angeblich von den Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken, von der Hausverwaltung, Kirche, Krankenkasse, Rentenversicherung, Polizei, Post, vom Sozialamt etc. Die Liste der Behauptungen lässt sich beliebig erweitern.

So schützen Sie sich gegen Trickbetrug und Trickdiebstahl:

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage. - Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben. - Fordern Sie von Personen, die angeben von einer offiziellen Institution zu sein, den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Druck, Foto, Stempel). - Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bei der Institution nach, bevor Sie die Person einlassen. Suchen Sie die Telefonnummer möglichst selbst heraus. - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden. - Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden unter 110.(Ri)

