POL-SU: Verdächtiger auf gestohlenem Fahrrad unterwegs

Siegburg (ots)

Gestern (22.01.2020), gegen 21.00 Uhr, meldete ein Zeuge einen verdächtigen Mann, der am Adolf-Kolping-Platz in Siegburg ein auffälliges weißes Damenfahrrad abgestellt hatte. Bei der Überprüfung der Fahrradrahmennummer stellten die Polizisten fest, dass das Raleigh Fahrrad in der Nacht vom 17.01.2020 auf den 18.01.2020 aus einer Tiefgarage an der Ernststraße gestohlen worden war. Die Beamten konnten den Benutzer des Fahrrades, einen 39-jährigen Siegburger, ermitteln und wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls vorläufig festnehmen. In seiner Vernehmung bestritt der wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Tatverdächtige den Diebstahl des Fahrrades. Wegen fehlender Haftgründe musste er auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Das Fahrrad wurde sichergestellt und wird von der Eigentümerin abgeholt. (Bi)

