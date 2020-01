Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Einbrecher nach Zeugenhinweis vorläufig festgenommen

Hennef (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Montagabend (20.01.2020) gegen 22.30 Uhr mehrere verdächtige Personen, die sich durch ein Waldstück in Richtung der Kindertagesstätte "Waldwichtel" in Hennef-Lichtenberg bewegten. Innerhalb weniger Minuten waren mehrere Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Eine Tür der KiTa an der Lichtenbergstraße war aufgebrochen worden und mehrere Schränke standen offen. Der Kindergarten wurde zusammen mit einem Polizeihund durchsucht. Die Täter waren offensichtlich schon geflüchtet. Die Polizei nahm die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Unterstützt wurden sie von der angeforderten Feuerwehr, die mit einer Drohne das an die KiTA angrenzende Waldstück abflog. Auf den Bildern der Drohne konnten jedoch keine Personen festgestellt werden. Auch ein in der Nähe zum Tatort geparkter silberfarbener Ford Fiesta, bei dem es sich offensichtlich um ein Leihfahrzeug handelte, geriet nach Hinweis von Zeugen in den Focus der Polizei. Gegen 23.00 Uhr tauchte dann an dem PKW ein 28-jähriger Kölner auf, der dunkel gekleidet war und keinerlei Ausweispapiere dabei hatte. Der Verdächtige erzählte den Beamten eine wenige schlüssige Geschichte, wie er nach Hennef und zu dem Auto gekommen war. Schlüssel für das Fahrzeug hatte er nicht und wo sich der Fahrzeugführer und zwei weitere Mitfahrer aufhalten, konnte der 28-Jährige auch nicht sagen. Er wurde vorläufig wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls festgenommen. Die Polizisten stellten den gemieteten und verschlossenen Kleinwagen zur Beweissicherung sicher. Mittlerweile konnten die mutmaßlichen Mittäter des 28-Jährigen identifiziert werden. Es handelt sich um drei 21 bis 27 Jahre alte Männer aus Köln. Der vorläufig Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern noch an. (Bi)

