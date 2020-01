Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Getränkemarkt und Paketshop

Much (ots)

In der Nacht von Montag (20.01.2020) auf Dienstag (21.01.2020) haben Unbekannte die verschlossene Schiebetür eines Getränkemarktes an der Dr.-Wirtz-Straße in Much aufgedrückt. Aus den Verkaufsräumen stahlen sie Zigaretten, Spirituosen und Wechselgeld in noch unbekannter Menge. Der Getränkemarkt beherbergt zudem eine Paketannahmestelle. Mehrere gelagerte Pakete waren von den Tätern geöffnet worden. Ob sie etwas daraus stahlen, ist unklar. Geflüchtet sind die Täter offensichtlich durch den Hintereingang. Dort stand vermutlich ein Fluchtfahrzeug, welches über die Straße "Auf dem Beiemich" an die Rückseite des ehemaligen Raiffeisenmarktes herangefahren worden war. Die Polizei bittet verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3421 mitzuteilen. (Bi)

