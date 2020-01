Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer entreißt Frau das Tablet

Windeck (ots)

Eine 45-jährige Frau aus Windeck stand am Montagmorgen (13.01.2020) gegen 09.30 Uhr auf der Siegbrücke der Dahlhauser Straße in Windeck-Imhausen und fotografierte mit ihrem Samsung Tablet die Sieg flussabwärts. Die Frau war so auf das Fotografieren konzentriert, dass sie nicht bemerkte, wie ein männlicher Fahrradfahrer neben ihr anhielt. Plötzlich entriss der Unbekannte ihr das Tablet, radelte in Richtung der Ortslage Wiedenhof davon und bog nach links ab. Der hellhäutige Tatverdächtige trug eine schwarze Wollmütze, eine dunkelblaue Jacke und eine enganliegende schwarze Sporthose. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

