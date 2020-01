Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Jacken

Niederkassel (ots)

Auf eine eher ungewöhnliche Beute hatten es Einbrecher bei ihrer Tat am Samstagnachmittag (11.01.2019), zwischen 17.40 Uhr und 18.05 Uhr, abgesehen. Während die Bewohner des Einfamilienhauses an der Bonner Straße in Niederkassel-Rheidt einen kurzen Spaziergang machten, überstiegen die Einbrecher den Gartenzaun und brachen die Terrassentür auf. Aus einem Kleiderschrank im Arbeitszimmer stahlen sie drei Herren- und eine Damenjacke im Wert von mehreren tausend Euro. Weitere Beute machten sie, soweit bisher bekannt, nicht. Als die Bewohner zu ihrem Spaziergang aufbrachen, trafen sie vor dem Haus auf zwei unbekannte Männer im Alter von circa 30 Jahren. Die ungefähr 180 cm großen Unbekannten mit südländischem Erscheinungsbild trugen dunkle Daunenjacken. Ob sie etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist unklar. Hinweise zum Einbruch an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

