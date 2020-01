Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Minderjährige Werkzeugdiebe

Much (ots)

Damit hatten ein 15-jähriger Lohmarer und sein Mittäter nicht gerechnet: Handwerker, die am Samstagnachmittag (11.01.2019) ihrer Arbeit nachgehen. Gegen 15.30 Uhr waren der junge Mann und sein Kumpane mit einer Leiter in das Obergeschoß eines leerstehenden Neubaus in Much eingestiegen. Es musste nichts aufgebrochen werden, da die Fenster des Hauses noch nicht montiert waren. Gemeinsam wurde das Haus nach Beute durchsucht. Dabei traf man auf zwei Handwerker. Während der 15-Jährige von ihnen festgehalten werden konnte, gelang dem Mittäter die Flucht. Im Rucksack des jungen Lohmarers fanden die hinzugerufenen Polizisten einen Akkubohrmaschine von der Baustelle. Der minderjährige Tatverdächtige kam mit zur Polizeiwache und wurde dort in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen nach dem vermutlich ebenfalls minderjährigen Mindertäter dauern an. (Bi)

