Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Verletzte bei Abbiegeunfall - Pressemeldung der Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis

Lohmar (ots)

Ein Schwerverletzter und 6 leichtverletzte Personen ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalles und eines Widerstandes im Bereich Durbusch/Marialinden. Am Donnerstag, 02.01.2020, gegen 21:25 Uhr befuhr der 18jährige Troisdorfer mit seinem Pkw die Schlehecker Straße aus Richtung Lohmar kommend, in Fahrtrichtung Heiligenhaus. In Höhe der Einmündung Hofferhofer Straße wollte der Troisdorfer nach links in diese einbiegen. Dabei übersah er den 27jährigen Pkw-Führer aus Lohmar, der ihm entgegen kam. Es kam zu einem fast frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 27jährige aus Lohmar gegen den Pkw des 39jährigen Rösrather geschleudert, der im Einmündungsbereich auf der Hofferhofer Straße stand, um nach links auf die Schlehecker Straße in Fahrtrichtung Heiligenhaus abzubiegen. Bei dem Unfall wurde der 18jährige aus Troisdorf schwer verletzt, die 2 17jährigen Insassen (beide us Lohmar) aus dem Fahrzeug des 18jährigen, der 27jährige Pkw-Führer und der 39jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Unfallort ergab sich der Verdacht, dass der 18jährige Troisdorfer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Für die Unfallaufnahme wurden die Hofferhofer Straße und die Schlehecker Straße an der Unfallstelle für mehrere Stunden komplett gesperrt. Während der Unfallaufnahme erschien ein Unbeteiligter, stark alkoholisierter 54jähriger aus Hennef, in einem Taxi an der Unfallstelle. Dieser hatte kein Verständnis für die Straßensperrung. Der mehrfachen Aufforderungen, die Unfallstelle zu verlassen und sich wieder ins Taxi zu setzen, kam der Hennefer nicht nach. Statt dessen versuchte er nach den Kollegen zu schlagen. Er traf einen Kollegen leicht an der Stirn. Bei dem Versuch, den alkoholisierten Mann zu ergreifen und zu Boden zu bringen, stürzte dieser und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzung behandelt und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 54jährige Hennefer und der 21 Jahre alte Kollege von der Wache Overath/Rösrath wurden beim Widerstand leicht verletzt.

