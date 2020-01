Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen Einbrechern

Sankt Augustin (ots)

Am Freitag, 13.12.2019 wurde eine Anwohnerin der Martinstraße in Sankt Augustin-Menden durch einen lauten Knall am Nachbarhaus aufmerksam. Als sie nach der Ursache schaute, entdeckte sie ein erheblich beschädigtes Fenster am Nachbargebäude und zwei unbekannte Männer auf dem Grundstück, die sich eilig entfernten. Die Zeugin rief die Polizei, die sofort eine Fahndung nach den mutmaßlichen Einbrechern einleitete. Diese verlief jedoch ohne Erfolg. Die Beamten stellten fest, dass die Täter zunächst vergeblich versucht hatten, eine Nebeneingangstür und ein Fenster aufzuhebeln. Schließlich hatten sie mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen, was den von der Zeugin beschriebenen Knall verursacht hatte. Im Zuge weiterer Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass die Flüchtigen vermutlich in einem grünen Pkw mit GL-Kennzeichen unterwegs waren und im Verdacht stehen, einen weiteren Einbruchsversuch im selben Ortsteil begangenen zu haben. Die Kripo veröffentlicht auf richterlichen Beschluss Bilder der Tatverdächtigen aus einer privaten Überwachungskamera zur Öffentlichkeitsfahndung. Die Fotos sind unter dem folgenden Link im landesweiten Fahndungsportal veröffentlicht: http://sp-anwendung.polizei.nrw.de/app/Fahndungsportal/Lists/Unbekannte%20Tatverdchtige/DispForm.aspx?ID=12818 Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Männer unter Tel.: 02241 541-3321 entgegen.(Ri)

