POL-SU: Oberbekleidung nach Verkehrsunfall sichergestellt

Der erste Verkehrsunfall im Jahr 2020 beschäftigte die Beamten der Polizeiwache Sankt Augustin fast den Rest der Nacht zum Neujahrstag. Ein PKW war gegen 01.25 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Buisdorf kommend in den Kreisverkehr an der Hauptstraße/Pleistalstraße eingefahren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte der silberfarbene Audi einen auf der Hauptstraße wartenden Opel einer 59-jährigen Troisdorferin und ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Wagen mit hoher Geschwindigkeit über die Pleistalstraße in Richtung Birlinghoven davon. Zeugen hatten Teile des Kennzeichens abgelesen und an der Unfallstelle waren Fahrzeugteile des flüchtigen Autos zurück geblieben. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Unfallflüchtigen. In der nicht weit entfernten Bussardstraße fanden Polizisten einen geparkten silberfarbenen Audi mit frischen Unfallschäden, dessen Kennzeichen mit den bekannten Fragmenten übereinstimmte. Im Fahrzeug zwei 18 und 23 Jahre alte Männer aus Sankt Augustin und Siegburg. Beide gaben an, nichts mit dem Unfall zu tun zu haben und lediglich eine Zigarette zu rauchen. Der Alkotest beim 23-Jährigen Fahrzeughalter auf dem Beifahrersitz ergab einen Wert von 1,5 Promille, der Wert beim 18-Jährigen, der auf dem Fahrersitz saß, lag bei knapp 1 Promille. Da keiner zum Unfallzeitpunkt gefahren sein wollte, wurde beiden jungen Männern eine Blutprobe entnommen. Zum Abgleich, wer zum Unfallzeitpunkt auf dem Fahrersitz gesessen hatte, wurde die Oberbekleidung der Verdächtigen, sowie das Auto sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (Bi)

