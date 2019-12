Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Körperverletzung unter Brüdern

Lohmar (ots)

Am 28.12.2019, 01.40 h wurde die Polizei nach Wahlscheid gerufen. Ein Streit zwischen zwei Brüdern (26 und 32 Jahre) war eskaliert und der jüngere Bruder schlug den Älteren mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Bei der Überprüfung des 26jährigen in Polen lebenden Mannes stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Ingolstadt per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (Th.)

