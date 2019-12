Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Friseursalon

Siegburg (ots)

Am Dienstag, 24.12.2019, vermutlich gegen 02:50 Uhr, wurde in einen Friseursalon an der Kaldauer Straße in Siegburg-Stallberg eingebrochen. Unbekannte schlugen eine Schaufensterscheibe neben dem zur Straße gelegenen Haupteingang ein und gelangten durch die Öffnung in das Geschäft. Offenbar gezielt machten sich die Täter an der Ladenkasse zu schaffen und entwendeten die Kassenschublade mit Bargeld. Welche Summe die Einbrecher erbeuteten, ist noch unklar. Ein Anwohner teilte mit, er habe gegen 02:50 Uhr viermal einen lauten Knall (wie von Hammerschlägen) gehört. Beim Blick über die Straße habe er allerdings nichts Verdächtiges gesehen. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

